Тут перечислены все онлайн сервисы реализованные в рамках проекта CURSOR.
У каждого сервиса есть свой сайт с подробным описанием и видео обзорами.
Конструктор адаптивных лендингов с возможностью SEO продвижения
Конструктор таплинков и профессиональных мини лендингов
Сервис позволяет общаться с ИИ, гнерировать тексты и картинки
Сервис создания всплывающих уведомлений и окно для сайта
Рассылка в Ватсап и автоматизация через чат бот и автоответчик
Набор инструментов для Ватсап рассылки и автоматизации общения
Объединение Ватсап и Смс Рассылки в рамках одного сервиса
Создание короткой ссылки на Ватсап и дополнительные инструменты
Понятная и простая аналитика посещаемости сайта
Мониторинг доступности сайтов и доменов с уведомлениями в ТГ
Сервис сокращения ссылок с подробной аналитикой кликов
С возможностью сохранить контакт в формате vCard на телефон
С самых популярных видео хостингов и социальных сетей
Скрипт сервиса для упаковки видео курсов на одном сайте
Мини курсы по рекламе и онлайн маркетингу от нашего проекта
Сервис автопостинга в соц сетях и мессенджерах
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